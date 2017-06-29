ЦСР: Украина как партнер потеряна для России

Украина как партнер потеряна для России на долгое время, но и членом Североатлантического альянса Киев в ближайшем будущем не станет, следует из доклада Центра стратегических разработок (ЦСР). «В ходе украинского кризиса Россия воссоединилась с Крымом, решила проблему базирования Черноморского флота, заблокировала на долгосрочную перспективу членство Украины в НАТО», - говорится в докладе.

Однако, согласно документу, это привело к тому, что Россия для Украины стала стратегическим противником, и Киев оказался потерян для Москвы в качестве партнера на долгое время, передает РИА «Новости»

По мнению аналитиков, Украина «будет последовательно выстраивать военно-политические отношения с западными структурами», но без членства в НАТО.

Также в ЦСР подчеркивают, что углубляя противоречия, Россия и Запад теряют историческое время в противодействии общим вызовам. «Сложившаяся парадигма отношений чревата эскалацией в ограниченный или полномасштабный военный конфликт. Последствия такого конфликта для Европы и мира в целом могут быть самыми плачевными», - говорится в докладе.

Эксперты называют конкуренцию России и Запада долгосрочным фактором, и подчеркивают, что изменение отношений к лучшему потребует изменений как в российских подходах, так и в подходах западных стран. При этом, отмечают эксперты, Россия «проигрывает от конфронтации с Западом».

В ЦСР отметили и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Так, считают аналитики, России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном, продолжая усилия по решению Карабахского конфликта, а также вернуться к обсуждению проекта решения приднестровской проблемы.

Кроме того, нужна дальнейшая нормализация отношений с Грузией, восстановление дипломатических отношений и безвизового режима с Тбилиси, содействие примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией.