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Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии

Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии
Фото:
Неизвестный на машине сбил ограду дворца Алворада — официальной резиденции президента Бразилии Мишела Темера. Главы государства в это время там не было, сообщает портал Globo.
Попытка вторжения во дворец была совершена поздно вечером в среду, 28 июня. Охранники открыли огонь по автомобилю, когда тот проехал на запретную территорию. Водителя задержали, а резиденцию оцепили.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
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