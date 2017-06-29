Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии

Неизвестный на машине сбил ограду дворца Алворада — официальной резиденции президента Бразилии Мишела Темера. Главы государства в это время там не было, сообщает портал Globo.

Попытка вторжения во дворец была совершена поздно вечером в среду, 28 июня. Охранники открыли огонь по автомобилю, когда тот проехал на запретную территорию. Водителя задержали, а резиденцию оцепили.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.