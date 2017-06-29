Похищенных исламистами сотрудников миссии ООН в Ливии освободили



Семь сотрудников миссии ООН , захваченных ранее боевиками в ливийском городе Эз-Завия на западе страны, освобождены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя президентской гвардии в Триполи Наджми ан-Накуа (Najmi al-Nakoua).

"Они освобождены. Они находятся в безопасности и сейчас направляются в аэропорт Митига", — заявил агентству ан-Накуа.





Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что боевики бандформирований, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), взяли в плен сотрудников миссии ООН в городе Эз-Завия. Обстоятельства и детали произошедшего не сообщались.



Ранее у миссии ООН в Ливии сменился глава, вместо немца Мартина Коблера им стал ливанский дипломат Хассан Саламе.

В Ливии в последние годы сохраняется нестабильная обстановка в связи с деятельностью радикальных исламистов, связанных с "Аль-Каидой"* и ИГ* (запрещены в РФ). В стране также продолжается раскол центральной власти — параллельно действуют правительство нацсогласия в Триполи и временное правительство на востоке страны, а парламент отказался признать законность триполийских властей.



* Террористическая организация, запрещенная в России.