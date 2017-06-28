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Petya работает: как хакеры превратили Порошенко в мем
Интернет-пользователи вдохновились названием вируса Petya, поразившего системы украинских компаний, и создали множество мемов и фотожаб про президента Украины Петра Порошенко.
Многие пользователи также обратили внимание на вирус Misha и вспомнили экс-главу «Юкоса» Михаила Ходорковского. «Petya и Misha: новые вирусы атаковали компании по всему миру», - написал в твиттере журналист Олег Лурье и сопроводил запись совместной фотографией Порошенко и Ходорковского.
Petya и Misha: новые вирусы атаковали компании по всему миру pic.twitter.com/BZXyr89SGA— Олег Лурье (@OlegLurie) 27 июня 2017 г.
Пользователь @spacelordrock вспомнил украинском госдолге в два триллиона гривен и отметил, что «вирус-попрошайка Petya работает». Он добавил, что вирус «требует 300 долларов в биткоинах, но поговаривают, что охотно берет и спиртным».
Вирус-попрошайка Petya работает. pic.twitter.com/qMBQQ1aWut— Голос Мордора (@spacelordrock) 27 июня 2017 г.
Пользователь @DmitriyVeret опубликовал совместную фотографию Порошенко и французского лидера Эммануэля Макрона с их встречи в Париже и написал, что «к молодому президенту Франции Эммануэлю Макрону вирус Petya подкрался сзади».
К молодому президенту Франции Эммануэлю Макрону вирус Petya подкрался сзади (фотофакт) pic.twitter.com/5o2o3nG9NE— Дмитрий Веретнов (@DmitriyVeret) 28 июня 2017 г.
Хакеры атаковали компании с помощью вируса-шифровальщика Petya. Он блокирует компьютеры и требует купить рошеновской карамели на $300.— Мудрая капибара (@quirischa) 27 июня 2017 г.
@BredRevnosti добавили, что «было бы интереснее, если бы вирус Petya просил отправить на указанный адрес пару мешков угля или баллонов с газом».
Одной из самых популярных фотожаб стала картинка с Порошенко, просящим «грошей».
Вирус вымогатель "petya" ))) pic.twitter.com/Oid58sjttX— Patrice Lumumba (@PatriceLumumb13) 27 июня 2017 г.
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