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Petya работает: как хакеры превратили Порошенко в мем

Интернет-пользователи вдохновились названием вируса Petya, поразившего системы украинских компаний, и создали множество мемов и фотожаб про президента Украины Петра Порошенко.
Многие пользователи также обратили внимание на вирус Misha и вспомнили экс-главу «Юкоса» Михаила Ходорковского. «Petya и Misha: новые вирусы атаковали компании по всему миру», - написал в твиттере журналист Олег Лурье и сопроводил запись совместной фотографией Порошенко и Ходорковского.
Пользователь @spacelordrock вспомнил украинском госдолге в два триллиона гривен и отметил, что «вирус-попрошайка Petya работает». Он добавил, что вирус «требует 300 долларов в биткоинах, но поговаривают, что охотно берет и спиртным».
Пользователь @DmitriyVeret опубликовал совместную фотографию Порошенко и французского лидера Эммануэля Макрона с их встречи в Париже и написал, что «к молодому президенту Франции Эммануэлю Макрону вирус Petya подкрался сзади».
@BredRevnosti добавили, что «было бы интереснее, если бы вирус Petya просил отправить на указанный адрес пару мешков угля или баллонов с газом».
Одной из самых популярных фотожаб стала картинка с Порошенко, просящим «грошей».
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