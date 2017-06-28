Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о «грязном секрете американских СМИ»



Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку назвал сомнительными методы журналистов Project Veritas, проводивших расследование в отношении CNN , а также поведал о «грязном секрете американских СМИ».

«Джеймс О’Киф (глава организации Project Veritas. — RT), который был одним из тех, кто устроил эту съёмку, — весьма неоднозначная фигура. Несколько раз он попадал в неприятности, ведя съёмку интервью скрытой камерой. Но если информация правдива, то американцы имеют право знать её», — заявил Кириаку RT.



Он отметил, что его знакомые в разведсообществе уже давно говорят о том, что история с «российским вмешательством» в выборы США не имеет под собой никаких доказательств, однако это не волнует американские медиакомпании.



«Маленький грязный секрет американских СМИ в том, что они все в одной упряжке, ими всеми владеют компании-гиганты. И все они озабочены финансовыми показателях. А единственный способ зарабатывать больше денег — это продавать больше рекламы. Чтобы продавать больше рекламы, им нужны высокие рейтинги. А чтобы получить высокие рейтинги, они должны быть взрывными в своих новостях. И зачастую за всем этим теряется правда», — пояснил экс-сотрудник ЦРУ.



Ранее в Project Veritas прокомментировали расследование в отношении CNN.



27 июня было опубликовано видео с признаниями продюсера CNN в недостоверности материалов о России.