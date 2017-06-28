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Газета.Ru

Житель США получил пожизненное за попытку совершить теракт от имени ИГ

Житель США получил пожизненное за попытку теракта
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Жителя американского штата Северная Каролина Джастина Салливана приговорили к пожизненному заключению за попытку совершить теракт от имени террористической группировки "Исламское государство".
"Салливан планировал массовое убийство невинных людей, намереваясь совершить атаку, которая должна была повлечь максимальное число жертв", - заявила прокурор Западного округа Северной Каролины Джилл Уэстморленд Роуз.
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