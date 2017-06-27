Опубликовано видео снайперской дуэли с участием женщины в Ракке

В Сети опубликовано видео дуэли снайперов в Ракке – пуля террориста прошла в нескольких сантиметрах от головы женщины, стрелка из курдских формирований. «Битва снайперов в Ракке. Слава богу, террорист ИГИЛ промахнулся», - гласит подпись к видео, опубликованному пользователем Twitter @Sergermed_.

Sniper battle inside Raqqa city. Thank god the ISIS terrorist missed 🙏🙏 pic.twitter.com/c75h4HSjIW — Hemze Hamza (@Sergermed_) 27 июня 2017 г.

Женщина-снайпер, стоящая у окна, делает выстрел из СВД. Практически в тот же момент в стену рядом с ее головой попадает пуля.

Поддерживаемые США курдско-арабские формирования ведут боевые действия на окраинах Ракки – «столицы» террористического «Исламского государства». Напомним, на днях в соседнем Ираке канадский снайпер установил рекорд, совершив результативный выстрел по террористу ИГ с расстояния 3 тыс. 540 метров.