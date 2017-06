Трамп пошутил над CNN

Президент США на своей странице в Twitter сделал репост картинки, на которой в стиле логотипа телеканала CNN изображена аббревиатура FNN. Внизу указано: «Fake News Network» (поддельная сеть новостей).

Кроме того, в создании фальшивых новостяей американский лидер обвинил и другие популярные издания.

CBS и «Таким образом они поймали Fake News CNN, но как насчет NBC ABC ? Как насчет @nytimes и @washingtonpost? Все они - фальшивые новости!» - написал Трамп.

"Ого, CNN пришлось убрать большой материал про "Россию", три сотрудника вынуждены были уволиться. А что насчет других их лживых материалов? Фейковые новости!" — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.



Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2017 г.

Ранее после публикации CNN о связях главы США с Россией из редакции уволились три корреспондента. Материал был удален. Сообщалось, что внутренняя проверка доказала несоответствие некоторым редакционным правилам.