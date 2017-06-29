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Министр обороны США объяснил, почему НАТО увеличивает военный бюджет
Страны НАТО увеличивают военный бюджет, признавая, что Россия не будет партнером в ближайшем будущем, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Увеличение бюджета НАТО в течение нескольких лет показывает, что страны сжились с мыслью, что Россия не будет партнером, каким, возможно, мы хотели бы видеть ее в 1990-е годы, по крайней мере, не (будет им) в ближайшем будущем", — сказал Мэттис журналистам после заседания глав Минобороны стран-членов НАТО.
Он отметил, то НАТО "реагирует в соответствии с этим убеждением".
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