«Беззащитные» пилоты США неоднократно призывали сбивать сирийские самолеты

По данным издания Business Insider, 8 и 20 июня пилоты истребителей F-15E обращались с подобной просьбой, когда американские самолеты сближались с иранскими дронами.

Также упоминается и случай с сирийским истребителем Су-22, который был сбит самолетом коалиции, возглавляемой США, F/A-18E 18 июня.

«Мы здесь, чтобы сражаться с ИГИЛ (запрещен в РФ – прим. ред.), но мы будем защищать свои силы от сирийских провластных структур», – цитирует издание слова Коркорана.

Американский генерал также подчеркнул, что во всех случаях «беззащитные самолеты» США были вынуждены покинуть воздушное пространство из-за возможных «непредсказуемых действий русских или сирийцев».

Напомним, 18 июня авиация возглавляемой США коалиции сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, после того как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций вооруженных оппозиционеров. В Дамаске заявили, что самолет выполнял задание по уничтожению террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство».