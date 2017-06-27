Белый дом: режим Асада готовит новую химическую атаку

Шона Спайсера. Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома

"США выявили потенциальную подготовку к очередной химической атаке режима [президента Сирии Башара] Асада, которая вероятнее всего выльется в массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей. Действия похоже на те, которые режим [Асада] проводил перед атакой 4 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Спайсер отметил, что США находятся в Сирии для борьбы с "Исламским государством"

"Однако если Асад произведет еще одну массовую атаку с использованием химического оружия, он и его армия дорого заплатит за это", - отметил представитель Белого дома.

Ранее сирийские власти обвинили в том, что 4 апреля в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб самолеты ВВС страны провели химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители. Дамаск обвинения отвергает.

В то же время Асад назвал химатаку в Идлибе частью кампании по демонизации властей Сирии.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.