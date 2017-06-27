Трамп заявил о необходимости быстро решить проблему КНДР

Проблема КНДР должна быть решена быстро, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп

"Режим КНДР создает огромные проблемы. И это то, что должно быть решено, и, возможно, решено быстро", — сказал Трамп, выступая в Белом доме после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Он поблагодарил Индию за то, что она "присоединилась к США и ввела санкции в отношении КНДР".

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

На прошлой неделе Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций в отношении КНДР. В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива.