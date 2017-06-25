Израиль атаковал позиции сирийских войск в ответ на случайный обстрел

Израильские войска вновь атаковали позиции сирийской артиллерии и машину с боеприпасами в ответ на несколько снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Это уже второй пограничный инцидент такого рода за два дня.

"В ответ на несколько снарядов, выпущенных ранее в направлении Израиля из Сирии во второй раз на этой неделе, армия атаковала две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами, принадлежащий сирийскому режиму", — сказано в пресс-релизе.

С израильской стороны потерь нет, о результатах ответного огня военные пока не сообщают.

Накануне, по данным израильтян, через разделительную линию на Голанских высотах перелетело около десятка снарядов. Израиль назвал обстрел посягательством на свой суверенитет и в ответ точечными ударами с воздуха уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.