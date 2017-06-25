Ассанж предрек крах Демократической партии США

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж написал письмо, в котором предрёк крах Демократической партии США, если она не изменит свою политику.

«Риторика о сговоре Дональда Трампа и России — политический тупик», — написал Ассанж в Twitter.

По его словам, несмотря на огромные ресурсы и год расследования, сенаторы-демократы вынуждены признать, что нет никаких доказательств якобы имевшего место сговора.

Он отметил, что «партийная элита» демократов не собирается отказываться от власти добровольно из-за чего всей системе партии грозит крах.

В качестве примера для изменений глава WikiLeaks привёл предвыборные кампании Эммануэля Макрона во Франции, а также Берни Сандерса и Трампа в США, которые были созданы «на пустом месте».

Ассанж подчеркнул, что элита демократов, либо уступит контроль, либо будет ликвидирована новой структурой, как это было в случае с организацией Макроном движения «Вперёд!» во Франции.

Ранее американская актриса Памела Андерсон призвала Макрона дать убежище «сексуальному» Ассанжу.