Генсек Интерпола назвал три главных угрозы будущего

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток назвал три главные угрозы будущего в эфире "России 24".

"Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне", - сказал он.

Он также отметил, что в данный момент злоумышленники имеют возможность атаковать системы водоснабжения, электроснабжения и транспортные системы из любой точки мира.