Турчинов обвинил ополченцев в срыве «хлебного перемирия» в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о срыве ополченцами договорённости о прекращении огня в Донбассе на время уборки урожая.

«На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы», — приводит его слова УНИАН.

Как отметил Турчинов, договорённости о прекращении огня в Донбассе держатся «не более полусуток», после чего нарушаются.

Ранее контактная группа по Донбассу договорилась о введении «хлебного перемирия» — режима прекращения огня с полуночи 24 июня до 31 августа для уборки урожая.

Позднее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские силовики семь раз нарушили режим тишины.