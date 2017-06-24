В Германии напечатали партию купюр номиналом ноль евро

Германия выпустила партию купюр номиналом ноль евро. Для реализации этой идеи было получено официальное разрешения Европейского центрального банка, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung

Купюра не предназначена для оплаты покупок. По сути, это всего лишь сувенир. Вместе с тем, она имеет все полагающиеся настоящей купюре степени защиты, включая водяные знаки и голограммы, и печатается на той же бумаге. Купюры выпущены в ограниченном количестве, их всего 5 тыс. экземпляров. Их стоимость €2,50.

Предполагается, что они будут интересны как туристам, так и коллекционерам.

На банкноте изображён учебный парусник ВМФ Германии «Горх Фок II» 1958 года. На этом корабле проходят практику будущие моряки ВМФ Германии.