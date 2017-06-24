В КНДР произошел второй за 10 дней случай бегства солдата в Южную Корею

Южнокорейские военные объявили еще об одном побеге солдата КНДР в свою страну за последние 10 дней, сообщило агентство Ренхап.

Солдат пересек демаркационную линию, разделяющую Север и Юг в демилитаризованной зоне около 21:30 в пятницу (15:30 мск), сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"В настоящее время наши военные изучают, почему и как он перебежал", — приводит агентство заявление комитета. Во время его побега перестрелки между Югом и Севером не было.

Ранее сообщалось, что 13 июня таким же способом на сторону Южной Кореи перебежал еще один солдат. Предыдущий побег северокорейского военнослужащего произошел в сентябре 2016 года.

Кроме того, агентство сообщило о том, что 18 июня еще один гражданин Северной Кореи переплыл реку Ханган в северной ее части, привязав к плечам куски пенопласта, чтобы не утонуть.