Два из четырех военных самолета E-4B, которые также называют самолетами "судного дня", повредились из-за торнадо, сообщает телеканал CNN. Стоимость каждого из них – порядка 200 миллионов долларов.

Воздушные судна, размещенные на базе ВВС США Оффут в штате Небраска, могут задействовать в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены – они должны стать командными пунктами для высшего руководства.

ЧП произошло 16 июня. Всего пострадали 10 самолетов. Помимо E-4B, повреждения получили восемь самолетов-разведчиков Boeing RC-135. Шесть из них уже отремонтированы.