Обязательно к выполнению: Катар получил новый список требований от блока арабских государств

Катар получил от арабских стран список условий, которые необходимо выполнить для нормализации отношений. Среди главных требований — закрытие телеканала Al Jazeera и разрыв дипотношений с Ираном. Также оппоненты Катара в регионе настаивают на прекращении военного сотрудничества Дохи с Анкарой. О том, есть ли выбор у газового эмирата, — в материале RT.

13 пунктов

Арабские страны потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, прекратить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть находящуюся в стране турецкую военную базу. Как сообщает Associated Press, такие условия по выходу из кризиса содержатся в списке, переданном властям эмирата.

По информации агентства, всего в списке 13 пунктов. Если Катар согласится с предъявленными требованиями, арабские страны будут проверять их выполнение раз в месяц в течение первого года, раз в квартал — в течение второго. Предполагается, что в последующие 10 лет контроль станет ежегодным.

Ранее в Госдепе прокомментировали сообщения о появлении перечня требований стран, объявивших блокаду Катару. В ведомстве выразили надежду, что список «будет разумным и выполнимым».

Принять нельзя выполнить

Однако вряд ли стоит ожидать, что Катар согласится с условиями соседей. На этой неделе министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнул, что страна не будет вести переговоры до снятия блокады.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства высказался против вмешательства в дела катарского телеканала Al Jazeera. Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили его вещание, а Иордания и Египет закрыли офисы канала в своих странах. Теперь же от Катара требуют закрыть центральный офис Al Jazeera в Дохе и его англоязычные филиалы.

Прекращение военного сотрудничества Катара с Турцией также маловероятно. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о размещении вооружённых сил Турции на территории эмирата 9 июня, всего через несколько дней после объявления арабскими странами блокады. Кроме того, он заявил, что его страна намерена продолжать отношения с Катаром.

Сомнительно, что Катар согласится и на разрыв дипломатических отношений с Тегераном. В документе государства Персидского залива требуют закрыть все диппредставительства эмирата в Иране, выгнать из страны всех представителей иранского Корпуса стражей исламской революции и привести торговые отношения в соответствие с наложенными США санкциями.

Речь главы Катара Тамима бин Хамада Аль Тани по поводу сотрудничества с Ираном, подлинность которой оспаривают власти эмирата, стала одной из причин разрыва дипотношений. Согласно опубликованному на сайте Информационного агентства Катара тексту, шейх заявил, что «было бы немудро иметь напряжённые отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

Также СМИ сообщили, что поводом для блокады, возможно, стала информация о выкупе, который Доха могла заплатить боевикам за освобождение членов королевской семьи, захваченных в заложники на юге Ирака.

Тем временем Катар уже сделал первые заметные шаги навстречу потенциальным партнёрам. В пятницу эмират упростил для россиян получение виз. Теперь получить катарскую визу граждане России могут прямо в аэропорту по прилёте в страну (при наличии брони в гостинице, 1500$ при себе и обратном билете).

Какие ваши доказательства?

Насколько эти требования выполнимы, RT рассказал Григорий Косач, профессор кафедры современного востока историко-архивного института РГГУ:

«Если говорить по порядку, требование о закрытии штаб-квартиры Al Jazeera вполне выполнимое, но какие последствия оно может иметь для Катара и для международного медиасообщества? Это всё равно что закрыть CNN или Reuters», — отметил Косач.

По словам эксперта, пункт о «прекращении подрывной деятельности в отношении стран-соседей» также вызывает вопросы, так как то, что Бахрейн уже обвинил Катар в содействии вспышке беспорядков на территории Ирана в 2011 году, требует доказательств, да и вопрос в том, насколько Катар принимал в этом участие. Во всяком случае с 2011 года Бахрейн таких обвинений не предъявлял.

Косач считает, что Катар должен прекратить финансирование структур, которые рассматриваются в Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне в качестве террористических. Но террористические организации — это оценочные суждения.

«От Катара требуют, чтобы он запретил деятельность таких организаций, как «Братья-мусульмане»*, «Хезболла» и «Хамас», на своей собственной территории и прекратил их финансирование. Но если они рассматриваются в странах, выдвинувших требования, в качестве террористических, то это не значит, что они рассматриваются в таком ключе во всём мире или в Катаре. Например, «Хезболла» отнюдь не является террористической организацией, скажем, для России. А «Братья-мусульмане» действуют в Турции и их идеология, в принципе, похожа на идеологию правящей партии в Турции», — заключил профессор.

Шиитское меньшинство

Катар также обвиняют в поддержке сепаратистских настроений в восточных провинциях Саудовской Аравии. Но речь идёт о шиитском меньшинстве в этих провинциях, а Катар не шиитское государство, поэтому ему это не нужно, уверен Косач.

При этом собеседник RT осторожно оценил перспективы возможного сотрудничества Катара с Россией. По его словам, российско-катарские отношения прошли непростые этапы. Так, Доха и Москва находились в очень серьёзном конфликте после убийства чеченского боевика Зелимхана Яндарбиева на территории Катара. И дело не только в прошлых обидах. Российские официальные структуры, как только вспыхнул этот конфликт, дистанцировались от него, не заняв позиции ни одной из сторон.

«В самом арабском мире нынешний кризис не находит поддержки многих государств. Иордания хотя и снизила уровень дипломатических отношений с Катаром, но тем не менее не разорвала. Ирак остался над схваткой, несмотря на давление Саудовской Аравии. Да и в мусульманском мире этот кризис не вызвал большого восторга», — пояснил эксперт.

По его словам, апогей кризиса уже пройден. Так, в самой Саудовской Аравии уже начали говорить, что соответствующие меры не относятся к членам смешанных семей, несмотря на изначальные очень жёсткие санкции.

«Несмотря на запрет использования воздушного пространства, рейсы европейских компаний спокойно летают. Да и многие другие обстоятельства доказывают, что страны, выступающие с антикатарской позиции, вынуждены её смягчать», — рассказал Григорий Косач.

Пиар-блокада

В том, что эти требования относятся к разряду невыполнимых, уверен старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.

Вся история с блокадой Катара, по его мнению, это пиар-кампания Мохаммеда бен Салмана, молодого наследного принца Саудовской Аравии.

«Принц уже добился, чтобы его сделали наследником первой степени, и суета вокруг Катара — это пиар-кампания вокруг этого парня, которая через какое-то время прекратится. Поводом же стал недавний визит Трампа и его предложение о совместной борьбе с терроризмом, а она подразумевает, что нужно кого-то найти.

В этой роли и выступил Катар, а под шумок попала и Al Jazeera, с ней уже сработал сильный элемент личной обиды из-за того, что она долгое время занимала антисаудовскую позицию», — подытожил Чупрыгин.

* «Братья-мусульмане» — террористическая группировка, запрещённая в России.