Саакашвили поставил Порошенко ультиматум

На Украине начнутся массовые народные выступления в случае, если украинский президент лишит гражданства Михаила Саакашвили. С таким заявлением выступил сам бывший губернатор Одесской области. Слова политика передаёт ТАСС

«Если Петр Порошенко решится лишить меня гражданства Украины, то это вернется ему, и он получит в ответ акции протеста», - заявил Саакашвили.

Саакашвили добавил, что не верит в решимость Порошенко, и подчеркнул, что продолжит «борьбу за утверждение демократии на Украине и в Грузии».

14 июня появилась информация, что украинская и грузинская стороны ведут переговоры о выдаче Тбилиси Михаила Саакашвили. 2 июня Саакашвили назвал своей целью смену политического руководства Украины. В январе 2017 года политик обвинил Петра Порошенко во лжи и коррупции. Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015 до ноября 2016 года. В Грузии против политика возбуждено несколько уголовных дел. Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил 30 мая 2015 года.