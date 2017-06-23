Азаров резко ответил Порошенко на цитату Лермонтова

Украинский президент Пётр Порошенко не имел морального права повторять строчки российского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия». С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём аккаунте в Facebook

«Глубочайший патриот России Лермонтов имел право эмоционально сказать: «Прощай, немытая Россия», в них вся его боль за свою родину, но человек, считающий себя руководителем государства и говорящий якобы от имени ее народа, не имел никакого права повторять вслед за поэтом эти строки. Чтобы сказать такие слова, надо это право выстрадать», — написал Азаров.

Азаров назвал Порошенко человеком, «не имеющим ни чести, ни совести». Бывший председатель правительства добавил, что в устах украинского президента строчки русского классика звучат как «прямое оскорбление России и русского народа, и оскорбление самой Украины». Политик подчеркнул, что при Порошенко «подавляющее большинство» сел на Украине «не имеют централизованного водоснабжения и канализации», а большая часть столицы находится «без горячей воды». Азаров обратил внимание на то, что в современной Украине пенсионеры вынуждены копаться в мусоре, чтобы найти себе пропитание.

10 июня Пётр Порошенко продекламировал строчки Лермонтова во время своей поздравительной речи по случаю введения безвизового режима с Европейским союзом. Российский президент Владимир Путин во время прямой линии рекомендовал Порошенко не расслабляться, так как в ЕС «голубых мундиров» больше, чем в России.