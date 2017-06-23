США подготовили для России цифровую бомбу

В 2016 году бывший президент США Барак Обама разрешил разместить кибероружие в системах российской инфраструктуры в ответ на предположительное вмешательство Москвы в американские выборы. Об этом сообщает Washington Post.

Сообщается, что Обама одобрил «цифровой эквивалент бомбы», которая «может взорваться, если отношения США и России обострятся. Однако проект все еще находился на стадии разработки, когда экс-президент оставил свой пост. Теперь решение о применении кибероружия предстоит принять действующему президенту США Дональду Трампу

Отмечается, что «вмешательство России было преступлением века», но Москва вряд ли столкнется со подобными последствиями.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США начало расследование по обвинению России в попытках повлиять на выборы президента США в 2016 года.

Также независимые расследования по данному вопросу идут и в конгрессе США. Однако американские разведчики до сих пор так и не смогли представить какие-либо доказательства, подтверждающие причастность России к результатам выборов в США.

Москва в свою очередь отвергала все обвинения.