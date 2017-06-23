Суд приговорил подругу экс-президента Южной Кореи к трем годам тюрьмы

Центральный окружной суд Сеула приговорил Цой Сун Силь – подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе и главную фигурантку коррупционного скандала — к 3 годам лишения свободы за получение незаконных привилегий для дочери, сообщило агентство Ренхап.

Это первый приговор по одному из 13 дел, по которым лучшей подруге экс-главы государства предъявлены обвинения. Суд счел ее виновной в том, что она, используя свои связи, организовала незаконное поступление дочери в один из престижных университетов страны, а также в том, что во время учебы девушке ставили высокие оценки за несуществующие доклады и несданные экзамены. По этому делу два бывших члена руководства университета также были приговорены к 2 и 1,5 годам тюрьмы.

Всего против Цой Сун Силь выдвинуты обвинения по 13 делам. Она обвиняется в вымогательстве около 70 тысяч долларов от крупнейших южнокорейских компаний, использовании отношений с президентом для оказания давления, вмешательстве в политические процессы.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин.