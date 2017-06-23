США намерены предоставить военную помощь Украине

Законопроект о выделении средств Министерству обороны США на 2018 год будет включать предоставление военной помощи Украине, рассказал председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри. По словам конгрессмена, предоставляемые Вашингтоном средства пойдут на защиту от «агрессии со стороны Северной Кореи и России».

Как уточнил господин Торнберри, США выделят несколько миллионов на предоставление оружия Украине и обучение украинских военных. «Он (законопроект.— "Ъ" ) будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации (президента США Дональда Трампа .— "Ъ") предоставить помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии, которая идет с Востока»,—цитирует The Hill сенатора.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о мощной поддержке со стороны США. На этой неделе господин Порошенко посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Помимо этого украинский лидер провел встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, с которым они обсудили предоставление оборонительного оружия Украине.

Кроме того, недавно Украина вошла в список стран, программы помощи которым США планирует превратить в кредиты. Для Украины снижение финансирования будет означать «проблемы с развертыванием контрбатарейных радиолокационных установок».