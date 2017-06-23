Стали известны подробности инцидента с эсминцем США

Контейнеровоз ACX Crystal, столкнувшийся у берегов Японии с американским эсминцем Fitzgerald, находился под управлением авторулевого. Об этом сообщило интернет-издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в военно-морских силах США.

По данным следствия, столкновение было случайным. Однако журналисты отмечают, что компьютеризированную систему управления могли взломать хакеры и намеренно направить судно в эсминец.

Следователи пришли к выводу, что экипаж судна не сразу понял, что произошла авария. После столкновения корабль продолжил движение и вернулся на место происшествия лишь спустя некоторое время. Контейнеровоз шёл под флагом Филиппин. Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 июня в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. В результате столкновения пострадали три человек, среди которых – командующий эсминцем капитан 2-го ранка Брайс Бенсон. На вооружении американского корабля стоят крылатые ракеты Tomahawk. Судно принимало участие в учениях в Японском море.