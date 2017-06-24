Трамп создал комиссию по защите американских выборов от хакеров

Президент США Дональд Трамп озаботился защитой избирательных процессов в стране от кибератак. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Трамп предпринял для этого два шага. Сначала он подписал директиву, согласно которой его советник по нацбезопасности начинает работу над контролем целостности как избирательной системы, так и остальных сфер в плане защиты от хакерских угроз.

Вторым его шагом стало учреждение специальной комиссии, которая займется комплексной проверкой безопасности процесса голосования. «Она должна будет убедиться, что весь ход выборов заслуживает доверия — как в плане кибербезопасности, так и в отношении остальных процессов, включая контроль за удостоверениями избирателей», — пояснил Спайсер.

Пресс-секретарь добавил, что эта комиссия выступит с несколькими заявлениями в ближайшие две недели.

21 июня американское министерство внутренней безопасности объявило, что хакеры из России пытались взломать системы подсчета голосов на выборах президента в 21 штате США. Как рассказала представителям сенатского комитета по разведке заместитель помощника секретаря по кибербезопасности МВБ Жанет Манфра, «русские хакеры» своей цели не достигли: нет никаких свидетельств неверного подсчета голосов.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.