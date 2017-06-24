Разведка ЛНР засекла польских наемников

Разведка ЛНР зафиксировала прибытие в Станицу Луганскую польских наемников, воюющих на стороне Киева. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, отметив, что всего в республику прибыли 120 человек.

По словам Марочко, наемники прибыли для проведения диверсий в районе пункта пропуска "Станица Луганская", где и планируется развести силы. Он подчеркнул, этот факт свидетельствует о том, что Украина не хочет соблюдать перемирие, а прилагает усилия для дальнейшей эскалации конфликта.

По итогам заседания контактной группы по Донбассу в Минске 21 июня стороны переговоров сообщили, что очередная попытка разведения сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланирована на 26 июня, передает РИА Новости.