Мадуро сместил главу МИД и заявил о победе страны в ОАГ

При этом глава государства заявил о больших заслугах Родригес, которая теперь будет выдвигаться кандидатом в учредительное собрание для подготовки изменений в конституцию. "Она заслуживает признания страны, потому что защищала как тигрица мир, суверенитет и независимость Венесуэлы", — приводит портал Noticias24 заявление Мадуро.

Мадуро назвал триумфом суверенитета и независимости Венесуэлы итоги заседания генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) в мексиканском Канкуне. Министры иностранных дел стран регионального блока не смогли прийти к решению относительно итогового заявления по ситуации в Венесуэле. "Мы постояли за себя своей любовью и работой, мы добились великой победы в ОАГ", — сказал президент.