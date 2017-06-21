Погиб боец военной компании РФ в Сирии

В Сирии погиб сербский доброволец Саша Каран, воевавший в батальоне российской частной военной компании. Об этом сообщается в фанатском аккаунте ФК «Воеводина» в Facebook

Карану из города Нови-Сад было 24 года. Мужчина скончался при взрыве фугаса. Других обстоятельств гибели добровольца не приводится. В Сирии Каран оказался несколько лет назад, причём до этого он воевал в Донбассе на стороне ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) против вооружённых сил Украины. Известно, что в России у Карана есть жена и годовалый сын.

20 июня министерство финансов США ввело санкции против ЧВК «Вагнер» и её предполагаемого руководителя Дмитрия Уткина. Ранее ряд СМИ сообщали, что мужчина в 2013 году покинул вооружённые силы России и основал частную военную компанию. Уткин воевал в Сирии и на юго-востоке Украины на стороне непризнанных республик.