Главные события у вас в почте
Трамп «не так» назвал Украину
Дональд Трамп в разговоре об Украине использовал артикль «the». Киевские власти неоднократно просили отказаться от артикля в названии государства. Об этом сообщает The Washington Post.
«Это большая честь – встретиться с Порошенко, президентом Украины (the Ukraine), в дела которой мы сильно вовлечены», - заявил Трамп.
Своё заявление президент США сделал во время встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Артикль «the» использовался раньше в названии Украины до обретения страной независимости. По версии журналистов, украинские власти настаивают на отказе от артикля в связи с тем, что «the» может напоминать об этимологии названия государства – «окраина». Во время речи Трампа украинская делегация никак не отреагировала на слова главы государства.
20 июня в Вашингтоне прошла встреча между Дональдом Трампом и Петром Порошенко. До встречи с главой США украинский лидер встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. В тот же день депутат Рады Сергей Власенко назвал формат встречи Трампа и Порошенко «полным позором для Украины». Парламентарий отметил, что украинский президент «заскочит» к главе США, когда тот будет проводить встречу со своим советником по вопросам безопасности Гербертом Макмастером. Ранее украинский президент назвал «очень важным» тот факт, что его встреча с Трампом состоится раньше, чем встреча американского президента с главой России Владимиром Путиным.
Оставить комментарий