Права геев для Страсбурга оказались важнее, чем права детей

«Политически мотивированным» назвали в российском парламенте решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся так называемого закона о гей-пропаганде. Суд постановил, что права российских геев этим законом были-таки нарушены, а истцы должны получить соответствующую компенсацию. Должна ли Россия исполнять это решение? Россия намерена обжаловать постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по гей-пропаганде.

Ранее во вторник ЕСПЧ признал «дискриминационным» российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В ответ Минюст России разъяснил: закон не устанавливает запрет гомосексуализма или его официальное порицание, так что его положения «не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей».

В России закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в 2013 году. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона. Так, президент Владимир Путин ранее пояснял, что в России ввели запрет, поскольку детей надо «оставить в покое», дать им вырасти и самим решить вопрос о сексуальной ориентации.

Баев и другие против России

По мнению судей Страсбургского суда, проголосовавших «за» шестью голосами против одного, «пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно». Суд счел, что российский закон нарушает ключевые положения Европейской конвенции о правах человека и основных свободах (в частности, свободу выражения мнения и запрещение дискриминации).

Алексею Киселеву и Согласно вердикту ЕСПЧ, Россия по делу «Баев и другие против России» должна выплатить троим активистам ЛГБТ-движения Николаю Баеву Николаю Алексееву общую сумму в 49,1 тыс. евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также в счет судебных издержек. Трое истцов в период между 2009 и 2012 годами постоянно выступали с пикетами против российских законов, ограничивающих гей-пропаганду. В результате чего были оштрафованы за административные правонарушения.

Постановление ЕСПЧ еще не вступило в силу. Однако в комментарии «Известиям» Алексеев уже назвал решение Страсбурга эпохальным. Он напомнил, что ранее в 2010 году в деле «Алексеев против Российской Федерации» оспаривал запрет на проведение гей-парадов, и Страсбургский также встал на его сторону.

Страсбургский суд «забыл» о международной конвенции о правах детей

Ольга Баталина. ЕСПЧ, признавая неправомерными нормы российского законодательства, запрещающие пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, ставит европейскую конвенцию о правах человека выше международной Конвенции о правах ребенка, - подчеркивает депутат Госдумы , заместитель секретаря Генсовета «Единой России»

В конвенции о правах ребенка сказано, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту», - напоминает депутат.

«Россия ведет себя как ответственный родитель, защищая своими законами право ребенка на гармоничное развитие и оберегая его от информации, которая может причинить вред его здоровью и развитию», - подчеркнула Баталина.

Сергей Миронов. «Какие-то рекомендации или оценки никак не должны влиять на то, чтобы нашим детям навязывалась та или иная идеология в такой чувствительной сфере», - заявил лидер «Справедливой России»

Дела выбираются исключительно по политическому мотиву

Схожий комментарий дал Дмитрий Вяткин , бывший представитель Госдумы в Конституционном суде, ныне – первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В отношении России в Страсбургском суде «выбирают эти дела исключительно по политическому мотиву и признаку и пытаются оказать на нас политическое давление», - подчеркнул Вяткин.

Мнение ЕСПЧ учитывается настолько, насколько оно не противоречит Конституции

«Конституционный суд недавно уже вынес разъяснения о том, что решения ЕСПЧ – это решения международной организации. Россия будет учитывать позицию ЕСПЧ в том случае, если это не нарушает Конституции», - напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Принципиальность для России несогласия с вердиктом ЕСПЧ Лабин объяснил так: «В данном случае это нарушает основы правопорядка, действующие в Российской Федерации. Забота о здоровье граждан, прежде всего детей, является прерогативой государства. Как другие государства трактуют данную составляющую публичного порядка, это их внутреннее дело».

Решения Европейского суда по правам человека носят рекомендательный характер – также указал юрист. «ЕСПЧ может только рекомендовать выплатить компенсацию пострадавшему лицу и внести соответствующие изменения в свое национальное законодательство», - отметил Лабин. Выполнение же остается на усмотрение государств.

Можно напомнить, что до настоящего времени не было прецедента неисполнения Россией решения Страсбургского суда и невыплаты назначенной им и вступившей в законную силу компенсации.

Таким образом, несмотря на рекомендательность европейских судебных решений, де-факто для России они являются обязательными, и значит, в итоге Баев, Киселев и Алексеев, скорее всего, получат присужденную компенсацию. Если, конечно, решение не будет обжаловано.