В США разбился истребитель F-16. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта в штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC News в своём аккаунте в Twitter

Пилот остался жив, так как вовремя успел катапультироваться. По данным журналистов, лётчик получил незначительные ушибы. Самолёт разбился во время взлёта с военной базы Эллингтон, что расположена в Хьюстоне. Власти города закрыли въезд на место происшествия для посторонних на шесть часов.