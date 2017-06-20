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Порошенко заявил о "фантастической поддержке" США

Порошенко заявил о «фантастической поддержке» США
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Петр Порошенко поделился радостью, что встретится с Дональдом Трампом раньше, чем Владимир Путин.
Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в сети Twitter заявил о том, что Киев получает от Вашингтона "фантастическую поддержку".
Отдельно Порошенко подчеркнул важность того, что сможет видеться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем российский лидер Владимир Путин.
Україна має фантастичну підтримку США. Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa
— Петро Порошенко (@poroshenko) June 20, 2017
Ранее в администрации США официально подтвердили запланированную на сегодня встречу Порошенко с Трампом, в которой также примут участие советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер и вице-президент США Майк Пенс.
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