Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в сети Twitter заявил о том, что Киев получает от Вашингтона "фантастическую поддержку".

Отдельно Порошенко подчеркнул важность того, что сможет видеться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем российский лидер Владимир Путин.

Україна має фантастичну підтримку США. Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa

— Петро Порошенко (@poroshenko) June 20, 2017