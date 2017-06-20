На Украине могут быть размещены военные резервы США

Как рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий, между Киевом и Вашингтоном в ближайшем будущем может быть подписано соглашение по безопасности, предусматривающее, в частности, размещение на Украине военных резервов США.

Соответствующее заявление Парубий сделал, выступив в эфире телеканала ICTV.

Помимо этого, соглашение предполагает проведение на Украине специальных операций США, а также совместных научно-технических разработок.