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На Украине могут быть размещены военные резервы США
Фото: Sergii Kharchenko
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскрыл подробности соглашения по безопасности, которое может быть подписано между США и Украиной.
Как рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий, между Киевом и Вашингтоном в ближайшем будущем может быть подписано соглашение по безопасности, предусматривающее, в частности, размещение на Украине военных резервов США.
Соответствующее заявление Парубий сделал, выступив в эфире телеканала ICTV.
Помимо этого, соглашение предполагает проведение на Украине специальных операций США, а также совместных научно-технических разработок.
Между тем в Белом доме анонсировали встречу вице-президента США Майка Пенса с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоится сегодня, 20 июня.
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