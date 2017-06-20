Южная Корея обвинила КНДР в нарушении прав человека из-за смерти студента

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обвинил КНДР в нарушении прав человека в связи со смертью американского студента, который содержался Пхеньяном в заключении 17 месяцев, сообщил во вторник журналистам представитель южнокорейской президентской администрации Пак Су Хён.

Президент Мун Чжэ Ин выразил сожаление, услышав новость о смерти Отто Уормбиера и направил свои соболезнования его семье, приводит слова Пак Су Хёна агентство Рёнхап.

По его данным, президент также поднял вопрос о том, выполняла ли КНДР свои обязательства по правам человека, "в том числе относительно уведомления семьи Уомбиера о его состоянии, когда оно ухудшалось, и относительно оказания ему должной медицинской помощи".

Как сообщалось ранее, студент из университета Виргинии Уормбиер был возвращен домой на прошлой неделе в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Он умер в понедельник в США.

Как отмечает Рёнхап, президентская администрация Южной Кореи потребовала от Пхеньяна немедленного освобождения южнокорейских и американских граждан, которые ранее также были арестованы в КНДР.

Пак Су Хён заявил, что "Северная Корея продолжает удерживать наших и американских граждан, но ей следует немедленно вернуть их своим семьям".

"Правительство (в Сеуле) сделает все для этого", — пообещал представитель администрации президента Мун Чжэ Ина.

В настоящее время, как утверждают в Сеуле, КНДР удерживает шесть граждан Республики Корея и трех граждан США, в том числе по обвинениям в "антигосударственной деятельности".

Вместе с тем КНДР не ответила на требование Сеула предоставить возможность проверить состояние здоровья заключенных граждан Южной Кореи, говорится в отдельном сообщении агентства Рёнхап.