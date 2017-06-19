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ТК «Звезда»

Николая Гоголя превратили в Миколу Хохла в украинских учебниках

Гоголя превратили в Хохла в украинских учебниках
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В одном из учебников по английскому языку имя русского писателя Николая Гоголя было переведено как Mykola Hohol. На это обратил внимание российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян. В своем микроблоге в Twitter он опубликовал страницу из учебника с заданием для школьников, в котором в статью о Николае Гоголе на английском языке необходимо вставить недостающие слова.
Кто именно является автором учебника, неизвестно.
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Армен Гаспарян Николай Гоголь
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