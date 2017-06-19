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Николая Гоголя превратили в Миколу Хохла в украинских учебниках
В одном из учебников по английскому языку имя русского писателя Николая Гоголя было переведено как Mykola Hohol. На это обратил внимание российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян. В своем микроблоге в Twitter он опубликовал страницу из учебника с заданием для школьников, в котором в статью о Николае Гоголе на английском языке необходимо вставить недостающие слова.
A village in Ukraine pic.twitter.com/UMHRpZ44FR— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 июня 2017 г.
Кто именно является автором учебника, неизвестно.
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