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Трамп не примет Порошенко в Вашингтоне

Трамп не примет Порошенко в Вашингтоне
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В Вашингтоне с главой Украины Петром Порошенко встретится вице-президент США Майкл Пенс. С таким заявлением выступил Шон Спайсер. Слова официального представителя Белого дома передаёт ТАСС.
«Как я понимаю, с ним встретится вице-президент»,- заявил Спайсер.
19 июня стало известно, что Порошенко направился в США с официальным визитом. Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что Порошенко проведёт встречу с главой США Дональдом Трампом. 2 июня посол США на Украине Мари Йованович заявила, что американские власти пересмотрят свою позицию по ситуации на Украине.
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ИТАР-ТАСС
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