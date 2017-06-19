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Трамп не примет Порошенко в Вашингтоне
Фото: Globallookpress
В Вашингтоне с главой Украины Петром Порошенко встретится вице-президент США Майкл Пенс. С таким заявлением выступил Шон Спайсер. Слова официального представителя Белого дома передаёт ТАСС.
«Как я понимаю, с ним встретится вице-президент»,- заявил Спайсер.
19 июня стало известно, что Порошенко направился в США с официальным визитом. Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что Порошенко проведёт встречу с главой США Дональдом Трампом. 2 июня посол США на Украине Мари Йованович заявила, что американские власти пересмотрят свою позицию по ситуации на Украине.
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