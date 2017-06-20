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Порошенко в ходе визита в США встретится с главой Пентагона
Министр обороны США Джеймс Мэттис 20 июня встретится в Пентагоне с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу американского оборонного ведомства.
Отмечается, что пока запланирована церемония почетного караула в Пентагоне.
При этом о публичных мероприятиях и заявлениях не сообщается.
О том, что Петр Порошенко отправился в США, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко накануне. В свою очередь официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Петр Порошенко встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом.
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