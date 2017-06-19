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Коалиция США заявила, что несколько раз общалась с Россией по спецканалу 18 июня
Коалиция во главе с США заявила, что несколько раз общалась с российскими военными по специальному каналу 18 июня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя коалиции.
«Коалиция общалась с русскими несколько раз вчера и всегда доступна для действий по предотвращению конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей самолётов коалиции и операций», — сказал представитель.
В коалиции также заявили, что «спецканал с Россией уже доказал свою эффективность».
Ранее Минобороны Сирии сообщило, что коалиция сбила самолёт ВВС САР в районе Ракки, когда он выполнял задачу против «Исламского государства»*. Штаб коалиции подтвердил эту информацию.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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