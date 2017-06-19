Коалиция США заявила, что несколько раз общалась с Россией по спецканалу 18 июня

Коалиция во главе с США заявила, что несколько раз общалась с российскими военными по специальному каналу 18 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя коалиции.

«Коалиция общалась с русскими несколько раз вчера и всегда доступна для действий по предотвращению конфликтов, чтобы обеспечить безопасность экипажей самолётов коалиции и операций», — сказал представитель.

В коалиции также заявили, что «спецканал с Россией уже доказал свою эффективность».

Ранее Минобороны Сирии сообщило, что коалиция сбила самолёт ВВС САР в районе Ракки, когда он выполнял задачу против «Исламского государства»*. Штаб коалиции подтвердил эту информацию.