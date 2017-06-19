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Россияне разочаровались в Крыме
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упал на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Тюриной, такие результаты связаны со стабилизацией курса валюты, которая стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам.
Глава туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркнул, что Крым показывает то же падение, что и другие курорты российского Черноморского побережья. Он также отметил, что перелеты в Крым подорожали в полтора раза.
Кроме того, туроператоры отметили, что в этом году в Крыму неблагоприятные погодные условия.
Ранее аналитики агентства «Турстат» представили топ-50 самых популярных мест среди российских туристов. В 2017 году в этот рейтинг впервые вошел Таджикистан. Кроме того, по данным экспертов, спрос на туры выходного дня среди россиян вырос на 20 процентов, а среди самых востребованных направлений для таких путешествий оказались Казахстан, Киргизия и Узбекистан.
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