Россияне разочаровались в Крыме

По словам Тюриной, такие результаты связаны со стабилизацией курса валюты, которая стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам.

Глава туркомпании «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркнул, что Крым показывает то же падение, что и другие курорты российского Черноморского побережья. Он также отметил, что перелеты в Крым подорожали в полтора раза.

Кроме того, туроператоры отметили, что в этом году в Крыму неблагоприятные погодные условия.

Ранее аналитики агентства «Турстат» представили топ-50 самых популярных мест среди российских туристов. В 2017 году в этот рейтинг впервые вошел Таджикистан. Кроме того, по данным экспертов, спрос на туры выходного дня среди россиян вырос на 20 процентов, а среди самых востребованных направлений для таких путешествий оказались Казахстан, Киргизия и Узбекистан.