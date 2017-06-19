Коалиция во главе с США объяснила сбитый самолет ВВС Сирии защитой партнерских войск

Центральное командование США опубликовало сообщение с подтверждением и объяснением инцидента со сбитым военным самолетом международной коалиции во главе с США истребителем правительственных сил Сирии неподалеку от Ракки. Документ в своем Twitter опубликовал телеканал ABC News.

В соответствии с заявлением, сложившаяся ситуация объясняется тем, что силы коалиции защищали партнерские войска от атаки сирийского истребителя.

«В 18.43 относящийся к сирийскому правительству СУ-22 начал сбрасывать бомбы поблизости от войск Сирийских демократических сил южнее Табки, и, в соответствии с правилами ведения боя и с принципом коллективной самообороны сил Коалиции, был немедленно сбит F/A-18E Super Hornet США», — говорится в заявлении.