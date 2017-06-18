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Националисты схлестнулись с участниками «Марша равенства» в Киеве

В Киеве начались столкновения на «Марше равенства»
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В Киеве начались столкновения между националистами и представителями сексуальных меньшинств. Об этом сообщает «Громадское». Представители «Правого сектора» отобрали флаг ЛГБТ-движения у участников «Марша равенства». Полиция предпринимает действия, чтобы остановить беспорядки.
Напомним, сегодня в Киеве пройдет митинг ЛГБТ-сообщества под названием «Марш равенства». Ожидается, что в мероприятии примут участие до пяти тысяч человек. Акция состоится, несмотря на массовые протесты ее противников.
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