Националисты схлестнулись с участниками «Марша равенства» в Киеве

В Киеве начались столкновения между националистами и представителями сексуальных меньшинств. Об этом сообщает «Громадское». Представители «Правого сектора» отобрали флаг ЛГБТ-движения у участников «Марша равенства». Полиция предпринимает действия, чтобы остановить беспорядки.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет митинг ЛГБТ-сообщества под названием «Марш равенства». Ожидается, что в мероприятии примут участие до пяти тысяч человек. Акция состоится, несмотря на массовые протесты ее противников.