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Захарова прокомментировала слова Климкина о том, что НАТО стоит учиться у Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатического ведомства Украины Павла Климкина, комментарий Захарова разместила на личной странице в Facebook.
Глава украинского МИД ранее заявил в интервью австрийскому журналу, что Североатлантическому альянсу стоит учиться у Украины, поскольку НАТО надо «готовиться к новым вызовам». «С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без неё. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше», - прокомментировала Захарова.
Кроме того, представитель МИД РФ отметил высказывание Климкина относительно причин, по которым Украина все еще не находится в Евросоюзе. По словам Климкина, это связано с тем, что Евросоюз еще не готов. «Шедевральна конструкция про то, почему Украина ещё не в ЕС. Она настолько совершенна, что прямо-таки универсальна. Не верите? Пожалуйста: "Полет правительства Украины на Луну произойдёт тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим"», - написала представитель МИД РФ.
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