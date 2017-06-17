Во время парада в Лондоне пятеро гвардейцев потеряли сознание

В Лондоне во время парада в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II несколько гвардейцев упали в обморок.

«Мы можем подтвердить, что во время парада в честь дня рождения королевы несколько солдат потеряли сознание. Сегодня был необычайно жаркий день», — цитирует пресс-секретаря сухопутных сил Соединённого Королевства Daily Express.

UPDATE: At least five of the Queen's guardsmen have collapsed during her birthday celebrations https://t.co/2U8kei54Vw pic.twitter.com/J8az0iWReR — Daily Express (@Daily_Express) 17 июня 2017 г.

Как сообщается, главной причиной обмороков стала жара. Во время парада температура воздуха достигла 27 °C.

В этом году в параде участвовали 1,6 тыс. солдат.