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Во время парада в Лондоне пятеро гвардейцев потеряли сознание

Пятеро гвардейцев потеряли сознание на параде в Британии
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В Лондоне во время парада в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II несколько гвардейцев упали в обморок.
«Мы можем подтвердить, что во время парада в честь дня рождения королевы несколько солдат потеряли сознание. Сегодня был необычайно жаркий день», — цитирует пресс-секретаря сухопутных сил Соединённого Королевства Daily Express.
Как сообщается, главной причиной обмороков стала жара. Во время парада температура воздуха достигла 27 °C.
В этом году в параде участвовали 1,6 тыс. солдат.
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