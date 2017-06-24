Катар призвал арабские страны пересмотреть их требования

атар назвал нереалистичными требования арабских государств по разрешению кризиса и призвал пересмотреть их, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление главы катарского МИД Мухаммада бен Абдуррахман Аль Тани.

Как сообщается, министр также назвал наложенные на Катар санкции "нелегальными" и нарушающими суверенитет страны.

Катарский МИД после изучения документа представит подходящий ответ, который будет передан через Кувейт, выступающий посредником в усилиях по урегулированию, сообщает "Аль-Джазира".