Арабские страны разрешили продлить срок ответа Катара на их требования

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились на запрос со стороны Кувейта продлить срок ответа Катара на их требования на 48 часов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление четырех арабских стран.

Как сообщалось ранее, Катар намеревался сообщить Кувейту о своем решении по требованиям арабских стран 3 июля, хотя в качестве окончательной даты для ответа называлось 2 июля.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ отправили документ из 13 требований к Катару с целью разрешения возникшего конфликта. При этом Кувейт выступает посредником в переговорах. Власти Катара назвали "нереалистичными" требования арабских стран.

Дипломатический скандал начался утром 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.