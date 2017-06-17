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При столкновении американского эсминца с торговым судном есть много раненых

На борту столкнувшегося с судном эсминца США много раненых
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По предварительным данным, в результате столкновения эсминца США с торговым судном у берегов Японии есть много раненых, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальный источник США.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука, передает агентство Рейтер со ссылкой на военно-морской флот США. ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.
По данным агентства, у эсминца есть повреждения. Японский телеканал NHK показал изображения судна с большой вмятиной на правом борту.
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Reuters
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