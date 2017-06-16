Ройзман пригласил королевскую семью Британии на столетие убийства семьи Николая II

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман передал через посла приглашение членам британской королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к столетию убийства семьи Николая II, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэра.

Приглашение Ройзман передал через посла Великобритании в России Лори Бристоу.

"Поскольку британскую и российскую короны связывали кровные узы, Евгений Ройзман через посла передал приглашение членам королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к Царским дням в уральской столице", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что Ройзман поинтересовался у посла перспективами ослабления британских санкций в отношении предприятий Екатеринбурга после запуска Brexit. Он также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в высотном здании на западе Лондона.