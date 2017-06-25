В Мосуле прогремел мощный взрыв

По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве в иракском Мосуле, устроенном террористом-смертником, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на иракских военных медиков.

Как сообщается, взрыв произошел в квартале Машахда. Смертник подорвал себя в толпе беженцев — жителей Мосула, пытавшихся покинуть осажденный город. "Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных", — рассказал агентству представитель ВС Ирака. По данным военных медиков, среди пострадавших есть женщины и дети.

Телеканал Press TV сообщил, что иракской армии в субботу удалось организовать несколько безопасных коридоров, через которые мирные жители Мосула смогут покинуть город.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков террористической группировки ИГ*.

Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года. В четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации